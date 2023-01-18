18 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Госдума может ввести штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы по аграрной политике одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом.

За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается штрафовать на суммы от 30 тыс. руб. до 450 тыс руб.

Законопроект еще в прошлом году внесли в Госдуму вице-спикер палаты Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Побочные продукты животноводства – это не только навоз, но и помет, подстилка и стоки.

Планируется, что новую систему штрафов введут с 1 марта 2023 года.

Теги: госдума, навоз, штраф



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