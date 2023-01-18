Госдума может ввести штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом
Комитет Госдумы по аграрной политике одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом.
За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается штрафовать на суммы от 30 тыс. руб. до 450 тыс руб.
Законопроект еще в прошлом году внесли в Госдуму вице-спикер палаты Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Побочные продукты животноводства – это не только навоз, но и помет, подстилка и стоки.
Планируется, что новую систему штрафов введут с 1 марта 2023 года.