Госдума может ввести штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы по аграрной политике одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом.

За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлагается штрафовать на суммы от 30 тыс. руб. до 450 тыс руб.

Законопроект еще в прошлом году внесли в Госдуму вице-спикер палаты Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Побочные продукты животноводства – это не только навоз, но и помет, подстилка и стоки.

Планируется, что новую систему штрафов введут с 1 марта 2023 года.