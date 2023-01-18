Уральский боец Петр Ян получил соперника на турнире в Лас-Вегасе

Российский боец ММА Петр Ян, представляющий Екатеринбург, узнал имя своего нового соперника.

По сообщениям зарубежных СМИ, бывшему чемпиону легчайшего дивизиона предстоит поединок против бойца из Грузии Мераба Двалишвили. Их встреча возглавит турнир UFC Fight Night 221, который состоится 11 марта в Лас-Вегасе. Утверждается, что оба спортсмена уже дали согласие на бой, а контракт будет официально подписан в ближайшее время.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Мераб Двалишвили подвинул Петра Яна в рейтинге лучших бойцов легчайшего веса. В UFC поставили представителя Грузии на второе место, а уральский боец оказался на третьем. Правда, в данный момент Ян вновь занимает в рейтинге вторую строчку, тогда как Двалишвили расположился на третьей.

Напомним, действующим чемпионом в легчайшем весе является американец Алджамейн Стерлинг. С Петром Яном он провел два поединка за пояс. В первом случае российский боец проиграл дисквалификацией из-за запрещенного удара, а в реванше Стерлинг забрал победу раздельным решением судей.