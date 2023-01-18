18 Января 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

В Госдуме готовят проект о конфискации имущества части уехавших россиян

Депутаты Госдумы ведут работу над проектом о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране. Об этом сообщил РИА Новости источник.

По его словам, комитетам палаты официальных поручений не давалось.

"Но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется", - сказал источник.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее анонсировал изменения в Уголовном кодексе страны, предложив конфисковывать имущество у "негодяев", уехавших из России. Он предложил делать это с целью возмещения нанесенного ущерба. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел возможной реализацию данной идеи.

Теги: госдума, конфискация имущества, россияне



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