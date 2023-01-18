18 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат заставил приставов вернуть деньги мобилизованному

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов столкнулся с очередным "перегибом" по отношению к уральским мобилизованным. В этот раз в Елани к нему обратился военнослужащий из Челябинской области, чей кошелек даже после призыва продолжал опустошать пристав.

Как оказалось, еще в учебном центре в Чебаркуле мобилизованный написал заявление о приостановлении исполнительного производства на время призыва. Однако, как написал Иванов в своих соцсетях, по неизвестной причине пристав проигнорировал обращение.

"Все-таки нет ничего ужаснее равнодушия и формализма. Тем более в наше непростое время. Обратил на этот факт внимание главного судебного пристава Челябинской области. В итоге разобрались по закону и по справедливости. В отношении невнимательного пристава решается вопрос о проведении служебной проверки", - написал депутат.

Он также добавил, что в отношении военнослужащего, который уже находится в зоне проведения спецоперации, производство приостановлено, а деньги начали возвращать.

Теги: мобилизация, пристав, Иванов



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