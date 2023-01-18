Замминистра строительства Челябинской области оставили под арестом

Челябинский областной суд оставил под арестом первого заместителя министра строительства и инфраструктуры области Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в размере более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Ему продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на период рассмотрения уголовного дела судом – до 10 апреля 2022 года. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Напомним, Белавкин был задержан 3 июня. Следственным комитетом по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении замминистра. По версии следствия, в 2020-2021 гг. Белавкин получил взятку в размере 1 млн 175 тыс. рублей от организации, которая осуществляла капитальную реконструкцию центральной котельной в поселке Бердяуш Саткинского района. Обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией.

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде.