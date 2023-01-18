18 Января 2023
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Политика В России
Фото: vk.com/aisennikolaev14

В Якутии опровергли изгнание женщин из купели главы республики

В администрации Якутии назвали бредом сообщения о том, что во время окунания в купель главы республики Айсена Николаева из палатки выгнали всех женщин.

"Бред! В палатке было не протиснуться, и я просил корреспондентов подождать в раздевалке до пресс-подхода. Только операторов оставил. Потом всех пропустил. Ради эксклюзива все полезли с телефонами. Зачем устраивать столпотворение?" - сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов.

Напомним, сегодня глава Якутии по традиции первым среди жителей окунулся в крещенскую купель на реке Лена.

"Сегодня по доброй традиции окунулся в Крещенскую купель. Сегодня в Якутии – минус 53°. Несмотря на это, Крещенская купель бодрит и просветляет. Каждый раз я набираюсь тут сил и энергии. Не стоит забывать о безопасности и о своем здоровье, берегите себя. Купание в крещенской проруби считается для верующих исключительно добровольным делом. Пусть святая вода смоет все ваши печали и горести, очистит от всех бед и одарит здоровьем и радостью", - прокомментировал Николаев в своих аккаунтах в соцсетях.

В СМИ появлялась информация, что на время окунания Николаев выгнал всех женщин.

Теги: Айсен Николаев, глава Якутии, купание, прорубь



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