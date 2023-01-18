Максим Метелица назначен новым начальником полиции Екатеринбурга

Полиции Екатеринбурга представили нового начальника - подполковника Максима Метелицу, который ранее возглавлял ОВД ЗАТО Новоуральск. Соотвествующий приказ подписал начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

В памятной церемонии приняли участие лично генерал Мешков, его заместитель по оперативному блоку полковник Александр Воронежский, председатель комитета административных органов муниципалитета Евгений Клюжин и городской прокурор Светлана Кузнецова.

"Подполковник Метелица после вручения ему нового служебного удостоверения искренне выразил слова благодарности руководству главка за оказанное высокое доверие. Он заверил, что предпримет максимум усилий для скорейшего ознакомления с обстановкой в Екатеринбурге, коллективом гарнизона, с коллегами из других силовых ведомств и органов власти, а также с имеющимися проблемными вопросами для их оперативного решения. Сразу после официальной церемонии представления участники совещания приступили к рассмотрению второго серьезного вопроса – подвели итоги оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в 2022 году с постановкой задач по приоритетным направлениям на 2023 год", - отметил полковник Горелых.

Максим Метелица 1987 г.р. После средней школы отправился учиться в серовский металлургический техникум, а позже стал работать на заводе им. А.К. Серова вальцовщиком крупносортного цеха градообразующего предприятия.

В 2007 году поступил на службу в органы внутренних дел, став оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому городским округам. Через пять лет возглавил отделение по борьбе с правонарушениями против личности. А еще через 2 года стал замначальника отдела уголовного розыска. Параллельно с этим - в 2014 году окончил - окончил Уральский гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция" с присвоением квалификации – юрист.

Был повышен за добросовестный труд до замначальника ОВД Серова, где он и работал до перевода в ЗАТО Новоуральск. Метелица более 20 раз поощрялся за весомый вклад в борьбу с преступностью и был награжден ведомственной медалью "За отличие в службе".