18 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
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В Соледаре взяты в плен иностранные наемники

Российские военные взяли в плен иностранных наемников в Соледаре, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что уничтоженных иностранных наемников оказалось больше, чем плененных.

"Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отряды, состоящие из иностранцев, вооруженных оружием натовского образца.

Теги: соледар, иностранные наемники, пушилин



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