В Соледаре взяты в плен иностранные наемники
Российские военные взяли в плен иностранных наемников в Соледаре, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что уничтоженных иностранных наемников оказалось больше, чем плененных.
"Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отряды, состоящие из иностранцев, вооруженных оружием натовского образца.