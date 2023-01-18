В Соледаре взяты в плен иностранные наемники

Российские военные взяли в плен иностранных наемников в Соледаре, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что уничтоженных иностранных наемников оказалось больше, чем плененных.

"Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отряды, состоящие из иностранцев, вооруженных оружием натовского образца.