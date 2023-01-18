Пострадавшие в баре "Наташа" заключили мировое соглашение с экс-депутатом Прикамья Телепневым

18 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: newsko.ru

Пострадавшие в баре "Наташа" заключили мировое соглашение с экс-депутатом Прикамья Телепневым

Бывший депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев заключил мировое соглашение с потерпевшими, сообщает РБК-Пермь.

На сегодняшнем заседании показания дали получившие раны в баре "Наташа" Глеб Криницын и Константин Черных. Они рассказали суду, что причиненный им вред возмещен, и что не имеют к обвиняемому претензий. Сам Телепнев заявил о раскаянии и пообещал выразить отношение к предъявленному обвинению позднее.

Прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому, 30 апреля 2022 года не позднее 2.53 в пермском баре "Наташ" Телепнев допустил действия, выражающие явное неуважение к обществу. Используя малозначительный повод, выражаясь нецензурной бранью, он кинул в сторону барной стойки три предмета – стеклянный бокал, ведро для льда и барный стул. Бокал прилетел в стеклянную витрину, повредил ее и стеклянную посуду. Ведро угодило в голову бармена Глеба Криницына, причинив ушибленную рану лобной части головы. Металлический стул попал в гостя Константина Черных, который получил ушибленную рану затылка – квалифицированную как легкий вред здоровью.

Действия Телепнева квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

Оба потерпевших подтвердили заключение с представителем Телепнёва мирового соглашения. Ущерб, причиненный здоровью, возмещен – претензий к подсудимому нет.

Теги: Александр Телепнев, мировое соглашение, драка, бар Наташа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2022 13:55 Мск Экс-депутату заксобрания Прикамья Телепневу продлили меру пресечения
Ранее 13.12.2022 14:15 Мск В Перми стартует процесс по делу экс-депутата заксобрания Телепнева
Ранее 01.12.2022 16:25 Мск Телепневу продлили меру пресечения на запрет определенных действий
Ранее 24.05.2022 16:00 Мск Экс-депутату заксобрания Прикамья, избившему DJ Smash, запретили ходить в бар
Ранее 21.05.2022 13:08 Мск Экс-депутату Телепневу продлили срок задержания в рамках дела о хулиганстве
Ранее 20.05.2022 11:26 Мск Экс-депутат заксобрания Пермского края выплатил компенсацию морального вреда бармену
Ранее 13.05.2022 09:55 Мск В Перми экс-депутат, отсидевший за избиение DJ Smash, "бегает" от полиции после дебоша в баре
Ранее 11.05.2022 07:45 Мск В Перми расследуют дебош бывшего депутата, отсидевшего за избиение DJ Smash
Ранее 06.05.2022 14:37 Мск Dj Smash высказался о потасовке в Перми, устроенной, предположительно, избившим его экс-депутатом
Ранее 07.11.2019 08:08 Мск Экс-депутат, избивший Dj Smash, вышел условно-досрочно
Ранее 28.10.2019 08:09 Мск Бывший депутат заксобрания Прикамья, осужденный за избиение Dj Smash, попросился на волю
Ранее 15.10.2019 09:40 Мск В Перми Dj Smash и избивший его экс-депутат договорились о выплате компенсации
Ранее 09.10.2019 09:18 Мск Dj Smash заявил, что прощает обидчиков: Телепнева и Ванкевича
Ранее 03.10.2019 15:41 Мск Участник избиения Dj Smash вышел на свободу
Ранее 02.10.2019 10:15 Мск Назначена дата рассмотрения прошения об УДО, поданного участником избиения Dj Smash
Ранее 13.09.2019 11:34 Мск Один из участников избиения Dj Smash подал заявление на УДО
Ранее 31.05.2019 10:57 Мск Пермский краевой суд оставил в силе сумму компенсации, которую должны заплатить обидчики Dj Smash
Ранее 27.03.2019 11:12 Мск Суд взыскал с обидчиков Dj Smash в пользу музыканта 11 миллионов
Ранее 06.03.2019 08:24 Мск Тимати прокомментировал решение суда о выплате моральной компенсации
Ранее 04.03.2019 11:32 Мск Избивший Dj Smash экс-депутат заксобрания Прикамья отсудил компенсацию морального вреда у Тимати
Ранее 01.03.2019 13:15 Мск На суд по иску избившего Dj Smash депутата прикамского заксобрания к Тимати никто не пришёл
Ранее 01.03.2019 13:05 Мск Рассмотрение иска Dj Smash о компенсации морального вреда за избиение в пермском клубе отложено из-за нехватки доказательств
Ранее 13.02.2019 09:18 Мск Отбывающий срок за избиение Dj Smash экс-депутат заксобрания Прикамья не приехал в Москву на рассмотрение иска к Тимати
Ранее 12.02.2019 12:07 Мск Заседание по иску Dj Smash о компенсации морального вреда за избиение в пермском клубе пройдёт весной
Ранее 28.01.2019 16:06 Мск Избивший Dj Smash политик прибыл в колонию
Ранее 21.01.2019 11:49 Мск Прикамский депутат, которому пора в колонию за избиение Dj Smash, не приехал в Москву на рассмотрение иска против Тимати
Ранее 26.12.2018 15:55 Мск Суд оставил в силе приговор экс-депутату заксобрания Прикамья за избиение студента
Ранее 19.12.2018 15:45 Мск Тимати не пришел на рассмотрение иска против него, который подал избивший DJ Smash депутат
Ранее 07.12.2018 12:43 Мск В Перми назначена дата рассмотрения иска Dj Smash, требующего от избивших его экс-депутата и промоутера 11,2 миллиона
Ранее 07.12.2018 10:52 Мск Назначена дата рассмотрения иска избившего Dj Smash депутата к Тимати
Ранее 23.11.2018 10:29 Мск Избивший DJ Smash экс-депутат обжаловал наказание за нападение на пермского студента
Ранее 22.11.2018 13:20 Мск Dj Smash требует от избивших его экс-депутата и промоутера 12,5 миллиона
Ранее 14.11.2018 14:01 Мск Суд Москвы в декабре начнет рассмотрение иска Александра Телепнева к Тимати
Ранее 23.10.2018 08:41 Мск Экс-депутат заксобрания Прикамья, избивший DJ Smash, получил новый срок за избиение студента
Ранее 16.10.2018 10:09 Мск Пермского депутата, избившего DJ Smash, исключили из "Единой России"
Ранее 12.10.2018 15:58 Мск Избивший DJ Smash промоутер заступился за второго участника потасовки, которому вменяют избиение студента
Ранее 09.10.2018 11:46 Мск В Мещанский суд поступило уголовное дело на Тимати. От депутата, который избил DJ Smash
Ранее 19.09.2018 12:30 Мск Избившему Dj Smash Телепневу сократили срок наказания на шесть дней
Ранее 07.09.2018 16:30 Мск Апелляцию на приговор экс-депутату заксобрания Прикамья, наказанному за нападение на Dj Smash, рассмотрят 19 сентября
Ранее 30.08.2018 14:49 Мск В Прикамье экс-депутат, избивший Dj Smash, подал в суд на Тимати
Ранее 23.08.2018 14:08 Мск Избивший Dj Smash экс-депутат в том же ночном клубе рассек бровь и разбил нос пермяку, - прокуратура
Ранее 23.08.2018 09:35 Мск Апелляцию на приговор за нападение на Dj Smash рассмотрят 19 сентября
Ранее 22.08.2018 08:17 Мск Апелляция на приговор за нападение на Dj Smash поступила в Пермский краевой суд
Ранее 21.08.2018 08:09 Мск Dj Smash: Апелляция усилит приговор бывшему депутату заксобрания Александру Телепневу
Ранее 02.08.2018 20:46 Мск В Прикамье на экс-депутата, получившего два года за нападение на Dj Smash, завели еще одну "уголовку" за драку
Ранее 26.07.2018 13:07 Мск В Прикамье бывший депутат, получивший два года за нападение на Dj Smash, подал апелляцию
Ранее 23.07.2018 13:19 Мск Пермский депутат, получивший срок за избиение Dj Smash, решил обжаловать приговор
Ранее 19.07.2018 07:44 Мск Экс-депутата заксобрания Прикамья исключат из "Единой России", если приговор за избиение Dj Smash вступит в силу
Ранее 18.07.2018 15:48 Мск Dj Smash, обидчиков которого в Перми отправили на поселение, прокомментировал приговор
Ранее 18.07.2018 08:45 Мск Экс-депутат заксобрания Прикамья получил два года колонии за избиение Dj Smash
Ранее 16.07.2018 09:30 Мск Приговор по делу о нападении на Dj Smash вынесут 18 июля
Ранее 12.07.2018 09:23 Мск В Перми экс-депутат, обвиняемый в избиении Dj Smash, заявил, что случайно ударил музыканта
Ранее 11.07.2018 07:59 Мск Тимати сообщил, что до заседания по делу об избиении Dj Smash его пытались подкупить
Ранее 10.07.2018 15:19 Мск Обвиняемые в нападении на Dj Smash выступят в суде 12 июля
Ранее 10.07.2018 12:19 Мск "Сделаем селфи?": Dj Smash дал показания против избившего его человека
Ранее 10.07.2018 09:53 Мск Тимати прилетел в Пермь поддержать Dj Smash на суде
Ранее 29.06.2018 10:29 Мск Dj Smash не приехал в Пермь на суд по делу о нападении
Ранее 22.06.2018 08:08 Мск Рассмотрение дела об избиении Dj Smash в Перми начнется 29 июня
Ранее 01.06.2018 07:53 Мск Дело о нападении на Dj Smash рассмотрит Ленинский райсуд Перми
Ранее 29.05.2018 12:32 Мск Свидетели по делу об избиении Dj Smash боятся мести обвиняемого
Ранее 10.05.2018 15:17 Мск Жириновский пообещал помочь DJ Smash разобраться с пермским обидчиком
Ранее 18.04.2018 13:25 Мск Дело об избиении Dj Smash переквалифицировали
Ранее 05.04.2018 15:03 Мск От рук экс-депутата, которому вменяют избиение Dj Smash в пермском клубе, могли пострадать еще два человека
Ранее 03.04.2018 11:43 Мск Dj Smash прилетел в Пермь на очную ставку с экс-депутатом Александром Телепневым
Ранее 30.03.2018 13:13 Мск В Перми подозреваемого в избиение Di Smash экс-депутата отпустили под залог
Ранее 28.03.2018 15:49 Мск Задержан подозреваемый по делу о нападении на Dj Smash в пермском ночном клубе
Ранее 16.03.2018 10:35 Мск Появились свидетели по делу об избиении Dj Smash в пермском клубе
Ранее 06.03.2018 08:22 Мск "С негодяями не договариваемся!" Dj Smash рассказал о попытках нападавших связаться с ним
Ранее 05.03.2018 09:05 Мск Получивший перелом челюсти в пермском клубе Dj Smash выписан из клиники
Ранее 22.02.2018 13:00 Мск Фанаты сняли пародию на избиение Dj Smash пермским депутатом
Ранее 20.02.2018 13:26 Мск По делу об избиении Dj Smash допросили сына вице-премьера Юрия Трутнева
Ранее 19.02.2018 07:27 Мск Павел Воля заступился за избитого в Перми Dj Smash
Ранее 18.02.2018 11:21 Мск Избитый в Перми Dj Smash отменил все концерты на ближайший месяц
Ранее 15.02.2018 08:45 Мск Приостановлено членство в "Единой России" экс-депутата заксобрания Прикамья, которому вменяют избиение Dj Smash
Ранее 14.02.2018 15:42 Мск Иван Ургант в своем шоу попросил свидетелей избиения Dj Smash пойти в полицию
Ранее 13.02.2018 11:25 Мск Избиение Dj Smash в Перми: возбуждено уголовное дело
Ранее 13.02.2018 09:07 Мск "Операции прошли, мне лучше": Dj Smash рассказал о последствиях избиения в пермском ночном клубе
Ранее 12.02.2018 15:11 Мск Полиция Перми проверяет обстоятельства драки, в которой Dj Smash получил перелом челюсти
Ранее 12.02.2018 08:29 Мск Пермский политик опроверг избиение им DJ Smash


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети