Пострадавшие в баре "Наташа" заключили мировое соглашение с экс-депутатом Прикамья Телепневым

Бывший депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев заключил мировое соглашение с потерпевшими, сообщает РБК-Пермь.

На сегодняшнем заседании показания дали получившие раны в баре "Наташа" Глеб Криницын и Константин Черных. Они рассказали суду, что причиненный им вред возмещен, и что не имеют к обвиняемому претензий. Сам Телепнев заявил о раскаянии и пообещал выразить отношение к предъявленному обвинению позднее.

Прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому, 30 апреля 2022 года не позднее 2.53 в пермском баре "Наташ" Телепнев допустил действия, выражающие явное неуважение к обществу. Используя малозначительный повод, выражаясь нецензурной бранью, он кинул в сторону барной стойки три предмета – стеклянный бокал, ведро для льда и барный стул. Бокал прилетел в стеклянную витрину, повредил ее и стеклянную посуду. Ведро угодило в голову бармена Глеба Криницына, причинив ушибленную рану лобной части головы. Металлический стул попал в гостя Константина Черных, который получил ушибленную рану затылка – квалифицированную как легкий вред здоровью.

Действия Телепнева квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.

Оба потерпевших подтвердили заключение с представителем Телепнёва мирового соглашения. Ущерб, причиненный здоровью, возмещен – претензий к подсудимому нет.