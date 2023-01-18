В ЕТК не подтвердили информацию об ожогах водителя в результате коммунальной аварии

В Екатеринбургской теплосетевой компании опровергли информацию об ожогах водителя автомобиля, полученных им в результате коммунальной аварии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, сегодня, 18 января, диагностическая служба обнаружила повреждение магистрального трубопровода на улице Советская. Поврежденный участок был оперативно локализован, а место выхода воды на поверхность огорожено. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждения.

В компании подчеркнули, что работы проводятся без ограничения тепла и горячей воды. Также там заявили, что появившаяся информация об ожогах водителя автомобиля при выходе воды является фейком.

"Колеса автомобиля провалились в промоину. Специалисты ЕТК помогли извлечь автомобиль и составили акт о повреждении машины. Страховая компания возместит ущерб. Ущерба здоровью ни водителю, ни пассажиру нет", - заявили в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Там отметили, что ремонт планируется завершить сегодня до 20 часов, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить его пораньше. Энергетики принесли извинения жителям уральской столицы за доставленные неудобства.