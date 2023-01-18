18 Января 2023
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Общество Челябинская область
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В Челябинской области общественники просят губернатора расселить шахтерский поселок

Активисты ОНФ обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой расселить жильцов ветхих домов в бывшем шахтерском поселке Проходная Еманжелинского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ, к ним обратились жители поселка, которые рассказали, что живут в полуразрушенных домах-времянках без отопления и воды, но местная администрация расселять их не спешит.

"Жилье здесь представляет собой покосившиеся от старости избушки, наполовину просевшие в землю. Воду приходится брать из старой колонки, которую жители вынуждены укутывать старыми куртками, чтобы не перемерзла. Отапливают помещения углем, но это не спасает – в домах повсюду зияют огромные щели", - рассказали общественники.

Дома в поселке были построены 40-60 лет назад как временное жилье для сотрудников шахты и их семей. Когда угольный разрез закрыли, жителей домов, располагавшимся на краю разреза, переселили по федеральной программе, а про остальных забыли. В администрации Еманжелинского района считают, что угрозы нет, так как дома находятся далеко от карьера. Теперь семьям нужно доказать, что они малоимущие и встать в очередь на жилье. Некоторые жители предоставили результаты независимых экспертиз о состоянии своего жилья, но чиновники признали дома пригодными для проживания.

В ОНФ считают, что вопрос расселения домов в поселке должен быть решен на уровне региона, поэтому они обратились к губернатору.

Теги: шахтерский поселок, ОНФ, Алексей Текслер,



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