18 Января 2023
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба Кремля

Путин – о Донбассе: "Это наши исторические территории"

Президент России Владимир Путин назвал "историческими территориями России" ЛНР и ДНР.

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях [ЛДНР] проживают. Это наши исторические территории", - заявил президент во время встречи с ветеранами и блокадниками в Санкт-Петербурге.

"Мы не могли не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота, когда начали по сути истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков. Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое случается. Тем не менее, мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидно, что это по определению было невозможно. Противник готовился перевести конфликт в острую, горячую фазу. Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас", - заявил Путин.

Также глава государства заявил: "Бандеровцы — это нацисты, они сотрудничали с немецкими оккупантами. А те, кто их сейчас возвеличивает — это неонацисты".

Теги: владимир путин, лнр, днр, украина, нацисты



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