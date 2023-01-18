Путин – о Донбассе: "Это наши исторические территории"

Президент России Владимир Путин назвал "историческими территориями России" ЛНР и ДНР.

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и СВО — это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях [ЛДНР] проживают. Это наши исторические территории", - заявил президент во время встречи с ветеранами и блокадниками в Санкт-Петербурге.

"Мы не могли не отреагировать на то, что на Украине начало происходить после государственного переворота, когда начали по сути истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своих предков. Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз такое случается. Тем не менее, мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидно, что это по определению было невозможно. Противник готовился перевести конфликт в острую, горячую фазу. Ничего нам не оставалось кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас", - заявил Путин.

Также глава государства заявил: "Бандеровцы — это нацисты, они сотрудничали с немецкими оккупантами. А те, кто их сейчас возвеличивает — это неонацисты".