18 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

На мобилизованных, уехавших с оружием из ЛНР в Подольск, завели дело о дезертирстве

Военные следователи предъявили обвинения восьмерым военнослужащим из Калининградской области, которые с автоматами покинули полевой лагерь в ЛНР и приехали в Подольск, сообщает "Коммерсантъ".

В отношении военных возбуждено уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта.

Предполагаемого организатора побега арестовали до 27 февраля. Остальные фигуранты дела переданы под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4. Сами они объясняют побег тяжелыми условиями службы, пишет издание.

Напомним, в конце декабря в Подмосковье были задержаны восемь мобилизованных, которые самовольно покинули зону СВО. Сообщалось, что они пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Сотрудники полиции вызвали на место военных следователей.

Теги: мобилизованные, подольск, дезертирство



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