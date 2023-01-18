На мобилизованных, уехавших с оружием из ЛНР в Подольск, завели дело о дезертирстве

Военные следователи предъявили обвинения восьмерым военнослужащим из Калининградской области, которые с автоматами покинули полевой лагерь в ЛНР и приехали в Подольск, сообщает "Коммерсантъ".

В отношении военных возбуждено уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта.

Предполагаемого организатора побега арестовали до 27 февраля. Остальные фигуранты дела переданы под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4. Сами они объясняют побег тяжелыми условиями службы, пишет издание.

Напомним, в конце декабря в Подмосковье были задержаны восемь мобилизованных, которые самовольно покинули зону СВО. Сообщалось, что они пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Сотрудники полиции вызвали на место военных следователей.