18 Января 2023
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Общество Свердловская область
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Свердловский Россельхознадзор запретил ввоз гвоздик из Колумбии

Управление Россельхознадзора по Свердловской области запретило ввоз зараженных гвоздик, выращенных в Колумбии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в последней партии был обнаружен карантинный вредитель - западный цветочный трипс.

Зараженную партию доставили накануне самолетом из Литвы. Цветы прошли через руки областных агрономов, которые и обнаружили вредителя. В связи с этим гвоздики не пропустили дальше в область, а всю партию в 350 штук было решено сжечь.

Западный цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем, которого в малой степени, но все же обнаруживали и на территории РФ. Трипс всеяден и переносит множество опасных для растений заболеваний, такие как вируса пятнистого увядания или бронзовости.


Теги: Россельхознадзор, гвоздика, Колумбия, карантин, вредитель



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