Над Белгородской областью вновь сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сработавшей в регионе системе ПВО.

"Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, 17 января Гладков заявил об очередном обстреле региона со стороны Украины.

"В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается", - написал политик в своем Telegram-канале.