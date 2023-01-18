18 Января 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert

NYT: США начали передавать Киеву боеприпасы со складов в Израиле

США поставляют украинскому режиму боеприпасы со складов в Израиле, которые являются их военной собственностью для использования в ближневосточных конфликтах. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что у Киева закончились боеприпасы для вооружения советской эпохи, и он в значительной степени перешел на стрельбу снарядами, переданными США и их союзниками. Так как запасы в США ограничены, а американские производители оружия пока не в состоянии обеспечить потребности Киева, Пентагон обратился к двум альтернативным поставкам снарядов - один в Южной Корее и один в Израиле, которые ранее публично обязались не отправлять Украине летальную военную помощь.

Около половины из 300 000 снарядов, предназначенных для Украины, уже отправлены в Европу и в конечном итоге будут доставлены через Польшу, сообщили израильские и американские официальные лица. США хотят снабдить Киев всем необходимым для весеннего наступления, для чего 20 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоится встреча представителей стран НАТО.

Вооружение украинской армии достаточным количеством артиллерийских боеприпасов является частью более масштабных усилий США по увеличению ее общей боевой мощи за счет предоставления более точного оружия дальнего действия, западных танков и боевых бронированных машин, а также общевойсковой подготовки.

Всего Израиль и Южная Корея могут обеспечить половину из миллиона 155-миллиметровых снарядов, предназначенных для Киева.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверлом заявил, что они будут поддерживать Киев так, чтобы "добиться успеха на поле боя".

Теги: Израиль, США, Украина, снаряды



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