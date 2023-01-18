18 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале прокуратура ищет вандалов, закидавших камнями поезд "Ласточка"

Прокуратура проверяет информацию о вандалах, которые испортили поезд в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, стало известно о вандализме в отношении скоростного электропоезда "Ласточка", следовавшего по маршруту "Екатеринбург – Нижний Тагил". Сообщалось, что неизвестные закидали его камнями, в результате чего в одном из вагонов треснуло стекло.

Сейчас Нижнетагильской транспортной прокуратурой проводится проверка. В ведомстве напомнили, что за вандализм предусмотрен штраф, исправительные работы на срок до одного года, либо арест до трех месяцев.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в метро Екатеринбурга из-за вандалов решили убрать наклейки с буквой Z. В руководстве метрополитена заявили, что их разрисовывают, искажают текст, уродуют изображение и пытаются сорвать.

Теги: поезд, вандалы, Ласточка, прокуратура



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