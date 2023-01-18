18 Января 2023
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Политика В России
Фото: www.bbc.com

Мы выгнали американских дипломатов не на ровном месте, это место уже "пометил" Барак Обама - Лавров

С российской стороны нет никаких препятствий для приезда в РФ нового посла США, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он не знает, когда американский дипломат прибудет в Москву.

При этом Лавров призвал не верить американской стороне, когда та жалуется, что в посольстве в Москве просто некому выдавать россиянам визы, поскольку все сотрудники высланы.

"Все, что сейчас происходит, начато было Обамой. Он, уезжая из Белого дома, отобрал пять объектов нашей собственности, нечистоплотно выгнал наших дипломатов – сто с лишним человек. Это было недостойно. После этого нам звонили представители Трампа, сказали, что это не он решил. Просили подождать, когда он въедет в Белый дом и все изменит. Не изменил. Мы были вынуждены ответить. Так что мы выгнали американских дипломатов не на ровном месте, это место уже "пометил" Барак Обама", - сказал журналистам российский министр.

Он добавил, что сейчас паритета в числе дипломатических сотрудников между двумя странами нет: "Сейчас у нас не паритет, у американских дипломатов преимущество. Потому что в число российских дипломатов в США засчитаны сотрудники ООН – 140 человек, а они никакого отношения к дипломатической работе не имеют. Когда они говорят, что визы некому выдавать – не верьте".

Теги: барак обама, сергей лавров, посольство, сша, дипломаты



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