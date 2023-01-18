В России самая высокая смертность среди молодежи

Смертность среди молодежи в России самая высокая среди всех стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные, представленные Статкомитетом СНГ в сотрудничестве с Региональным офисом для стран Восточной Европы и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения, пишет "Демоскоп Weekly".

Данные по всем странам приводятся на 2019 год, однако в России в 2020-2021 гг. рост смертности был одним из наибольших в мире и больше, чем в других странах СНГ. К тому же рост смертности в предыдущие два года затронул молодежь в наименьшей степени. Поэтому наверняка России остается на последнем месте в этом списке.

В возрасте 15-19 лет смертность юношей составляла 0,8 на 1000 человек в год в России, Казахстане и Молдавии. Это максимальное значение. Минимальное - 0,5 - было в Армении, Белоруссии и Таджикистане. Среди девушек того же возраста Россия с показателем 0,4 уступает только Узбекистану (0,6). При этом в Армении и Таджикистане она в два раза ниже, чем в России, - 0,2.

В возрасте 20-24 года по смертности среди мужчин Россия выглядела хуже всех - 1,4 на 1000 человек. Это в два раза больше, чем в Белоруссии и Таджикистане (0,7). Среди женщин хуже было только в Молдавии и Узбекистане. Но в Армении, Белоруссии и Таджикистане смертность молодых женщин в 2,5 раза ниже.

Наконец, в возрасте 25-29 лет разрыв с другими странами еще больше. Так, в России смертность мужчин в этом возрасте - 2,0, что является наибольшим среди всех стран СНГ. Для сравнения, в Армении всего 0,7, то есть разрыв в три раза. Среди женщин в России здесь ситуация тоже наихудшая на всем постсоветском пространстве.

Обращает на себя внимание то, что уже после после 20 лет смертность российских мужчин в три раза выше, чем женщин. Правда, в других странах почти такой же разрыв. Однако сама смертность среди молодежи в России наибольшая.

В среднем в России до 30 лет не доживают 3% мальчиков и 1,5% девочек. Эта разница с возрастом увеличивается все больше. Так, до 75 лет доживают 68% женщин, но только 38% мужчин.

Около двух третей молодежи умирают от внешних причин. При этом в России смертность молодых мужчин от внешних причин (транспортных несчастных случаев, самоубийств, убийств и т.п.) была вдвое выше, чем в Азербайджане, Узбекистане и Армении, и самой высокой в СНГ.

Напомним, с апреля 2022 года смертность в России вернулась к обычному уровню и даже держится чуть ниже его. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 73 года. Это средний уровень для стран СНГ и мира в целом.