В Магнитогорске бывших полицейских осудили за вымогательство взятки в 1,3 млн рублей

В Магнитогорске суд вынес приговор бывшим сотрудникам полиции по обвинению получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Обвиняемые были задержаны в ноябре 2021 года. Они причастны к получению взяток в размере 1,3 млн рублей за непривлечение лица к уголовной ответственности. Суд приговорил их к штрафу в 3,5 млн рублей, лишил специальных званий и запретил занимать должности на государственной службе сроком на 7,5 лет.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что, по версии следствия, осужденные вымогали взятку в сумме 1,3 млн рублей у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконное собирание сведений о частной жизни. Мужчина передал им 500 тыс. рублей, а после этого обратился в следственные органы. Вину в совершении преступления осужденные признали в полном объеме.