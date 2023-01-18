Бегать за США мы не будем, мы серьезные люди - Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров согласился с тем, что отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном сказывается на возможности двух стран решать совместные проблемы. "Это факт", - подтвердил дипломат.

"Но так, как было, уже не будет. <…> Не мы разрушили отношения с Соединенными Штатами", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"США после встречи Путина и Байдена подтвердили формулу Горбачева и Рейгана, что в ядерной войне не может быть победителей. Это позволило нам сделать такое же заявление. И вторая договоренность была достигнута на том саммите - о начале стратегического диалога. Начали его, состоялось два раунда переговоров, было понятно, куда двигаться, но американцы прервали диалог. Только США разрывали все наши диалоги. А бегать за ними мы не будем, мы серьезные люди", - заявил Лавров.

Он добавил, что переговоры главы ЦРУ Уильяма Бернса и главы СВР Сергея Нарышкина в 2022 году были полезными, серьезными, но прорыва не принесли.