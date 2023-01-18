Собчак раскритиковала власти Ямала за отказ финансировать детский журнал

Ксения Собчак раскритиковала властей Ямало-Ненецкого автономного округа из-за отказа в регулярном финансировании детского журнала "Мишутка и друзья", передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале Собчак сообщила, что социально-направленный журнал выходит в автономном округе бесплатно уже больше года, каждый месяц. В журнале много рубрик, эксклюзивных детских игр. В создании каждого выпуска участвуют дети и родители.

"Редакция со своей стороны делает все, чтобы популяризировать печатный формат – бесплатно делает бумажный вариант тиражом в 22 тыс. экземпляров ежемесячно. Журнал уже побывал на борту авиакомпании "Ямал", в детских садах и школах округа, публичных местах и даже городской администрации. Создатели и авторы журнала действительно "болеют" своим делом, а региональные СМИ снимают про команду сюжеты. Чтобы редакция могла работать, а выпуски выходить – финансирование нужно регулярное. Раньше расходы редакции (типографию, логистику, внеэфирные акции) покрывали частные компании и спонсоры, но делали это разово. Поэтому главред журнала обратилась к губернатору ЯНАО Артюхову с просьбой выделить средства и поддержать детский социальный проект. Конкретного ответа не последовало", - пишет Собчак.

По ее словам, редакции посоветовали обратиться в фонд "Мой бизнес", который поддерживает малый бизнес и курируется департаментом экономики. В устном ответе власти открыто говорят, что журнал не сможет заключить госконтракт — предложить им могут лишь разовую социальную поддержку, которой точно не хватит для работы и выхода журнала.

"На государственном уровне чиновники постоянно подчёркивают, что дети — наш приоритет, а малый бизнес — надо поддерживать. Хочется верить, что эти слова реализуют на практике, а на детский журнал "Мишутка и друзья" обратят внимание не только власти ЯНАО, но и ХМАО-Югры, Челябинска", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее критике Собчак подвергся минздрав Пермского края. Она раскритиковала здание женской консультации за отсутствие ремонта и осталась недовольна официальным ответом минздрава.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу правительства ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию.