18 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Березниковский содовый завод обязали заплатить 111 миллионов за сброс отходов

В Прикамье "Березниковский содовый завод" обязали компенсировать ущерб природе в сумме 111 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проверки, природоохранной прокуратурой было установлено, что на расстоянии около 800 метров от гидротехнического сооружения – шламонакопителя промышленного предприятия образовался водоем с жидкостью ярко-голубого цвета, берега которого покрыты белым кристаллизованным веществом.

"Выяснилось, что в результате нарушения целостности траншеи, соединяющей указанные промышленные резервуары сточных вод, на земельный участок вблизи р. Кама, государственная собственность на который не разграничена, попадали неочищенные воды. Данные исследования подтверждены экспертными заключениями, которые определили, что обнаруженный голубой водоем идентичен по цвету и составу отходам производства завода. Учитывая выявленные нарушения, природоохранный прокурор обратился в суд с требованием возместить вред, причинённый природной среде, который был оценен в размере свыше 111 млн рублей. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований надзорного ведомства, в связи с чем прокуратурой внесено апелляционное представление на вынесенное судебное решение. По итогам рассмотрения акта реагирования Пермский краевой суд согласился с позицией прокуратуры о привлечении акционерного общества к гражданско-правовой ответственности и постановил взыскать с предприятия в бюджет Березниковского городского округа 111 млн рублей", - говорится в сообщении.

Решение суда пока не вступило в силу. Завод принял меры к восстановлению целостности оборудования, препятствующего утечке неочищенных сточных вод на почву и в сточное голубое озеро.

Теги: Березниковский содовый завод, сброс отходов, прокуратура



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