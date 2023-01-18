Володин захотел запретить вейпы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин озаботился судьбой вейпов в России – он поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов.

"Давайте мы с вами, если вы не возражаете, поручим профильным комитетам – комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, так как речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов, а также комитету по делам молодежи – изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", - цитирует ТАСС заявление Володина на заседании Госдумы.

Напомним, в январе 2022 г. у депутатов уже было в планах внести на рассмотрение Госдумы проект закона о полном запрете на территории России продажи никотинсодержащих жидкостей и электронных сигарет для них (вейпов). Из пояснительной записки к документу следовало, что вейпинг "пропагандируется многими курильщиками как безопасная альтернатива обычным сигаретам", при этом в 2020 году испарители и системы нагревания табака продали в стране на 47 млрд руб., а объем нелегального рынка электронных сигарет в рунете составил 6,5 млн руб. В ЛДПР отмечали, что особую популярность вейпы приобрели среди молодежи.