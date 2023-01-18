18 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале торговая сеть заплатит пенсионерке 200 тысяч рублей за травму в магазине

В уральском городе Ревда суд взыскал компенсацию за полученные пенсионеркой травмы в магазине.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 23 февраля 2021 года: заходя в магазин одной из торговых сетей, пожилая покупательница поскользнулась на входе и упала. В результате женщина получила серьезные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника.

Участвовавший в деле прокурор потребовал взыскать с торговой сети компенсацию морального вреда. Ревдинский городской суд согласился с представителем надзорного ведомства. С юридического лица в пользу пенсионерки взыскано 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее жителю другого уральского города – Серова – присудили денежную компенсацию за травму, полученную им на крыльце подъезда.

Теги: компенсация, магазин, травма, суд



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