Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело в одну из "горячих" точек

18 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Украина
Фото: Telegram-канал &quot;Труха&quot;

Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело в одну из "горячих" точек

Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе в Киевской области, летело на вертолете в одну из "горячих" точек. Об этом сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает РИА Новости.

"Конечно, цель - по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия", - сказал Тимошенко.

Воздушное судно принадлежало Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, это модель Eurocopter EC225 Super Puma производства французской компании Airbus.

Причины катастрофы пока неизвестны, расследование займет несколько недель. Украинский генпрокурор Андрей Костин заявил, что сейчас рассматриваются все версии, в том числе и диверсия.

Напомним, вертолет упал в районе детсада и жилых домов в городе Бровары под Киевом. По последним данным, в катастрофе погибло 18 человек, среди них трое детей. Ранения получили 29 человек, включая 15 детей.

Девять погибших находились на борту машины, среди них — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

Теги: Руководство МВД Украины, Бровары, авиакатастрофа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.01.2023 11:20 Мск Во время крушения вертолета в Броварах погибли дети и верхушка украинского МВД
Ранее 18.01.2023 10:45 Мск В результате падения вертолета в Броварах есть погибшие
Ранее 18.01.2023 10:05 Мск В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет ВСУ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети