Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе, летело в одну из "горячих" точек

Руководство МВД Украины, погибшее в авиакатастрофе в Киевской области, летело на вертолете в одну из "горячих" точек. Об этом сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает РИА Новости.

"Конечно, цель - по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия", - сказал Тимошенко.

Воздушное судно принадлежало Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, это модель Eurocopter EC225 Super Puma производства французской компании Airbus.

Причины катастрофы пока неизвестны, расследование займет несколько недель. Украинский генпрокурор Андрей Костин заявил, что сейчас рассматриваются все версии, в том числе и диверсия.

Напомним, вертолет упал в районе детсада и жилых домов в городе Бровары под Киевом. По последним данным, в катастрофе погибло 18 человек, среди них трое детей. Ранения получили 29 человек, включая 15 детей.

Девять погибших находились на борту машины, среди них — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.