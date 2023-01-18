18 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга выберут визитную карточку города

Жителям уральской столицы предложили выбрать место в городе, которое могло бы стать визитной карточкой Екатеринбурга. Опрос приурочен к 300-летнему юбилею и будет завершен 2 февраля.

Голосование запустила местная администрация, предложив на площадке "Активного горожанина" 11 локаций. Среди них:

  • Набережная Городского пруда;
  • Памятник Татищеву и де Геннину;
  • Дом Севастьянова;
  • Усадьба Расторгуевых-Харитоновых;
  • Стела Европа-Азия;
  • Храм-на-Крови;
  • Памятник воинам танкового корпуса;
  • Башня ТЦ "Высоцкий";
  • Водонапорная башня на Плотинке;
  • Зоопарк;
  • Здание администрации Екатеринбурга.

Принять участие в опросе может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте.

Напомним, что 300-летний юбилей Екатеринбург отмечает в текущем 2023 году.

Теги: Екатеринбург, визитная карточка, голосование, локация



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