Жители Екатеринбурга выберут визитную карточку города
Жителям уральской столицы предложили выбрать место в городе, которое могло бы стать визитной карточкой Екатеринбурга. Опрос приурочен к 300-летнему юбилею и будет завершен 2 февраля.
Голосование запустила местная администрация, предложив на площадке "Активного горожанина" 11 локаций. Среди них:
- Набережная Городского пруда;
- Памятник Татищеву и де Геннину;
- Дом Севастьянова;
- Усадьба Расторгуевых-Харитоновых;
- Стела Европа-Азия;
- Храм-на-Крови;
- Памятник воинам танкового корпуса;
- Башня ТЦ "Высоцкий";
- Водонапорная башня на Плотинке;
- Зоопарк;
- Здание администрации Екатеринбурга.
Принять участие в опросе может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте.
Напомним, что 300-летний юбилей Екатеринбург отмечает в текущем 2023 году.