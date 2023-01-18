Жители Екатеринбурга выберут визитную карточку города

Жителям уральской столицы предложили выбрать место в городе, которое могло бы стать визитной карточкой Екатеринбурга. Опрос приурочен к 300-летнему юбилею и будет завершен 2 февраля.

Голосование запустила местная администрация, предложив на площадке "Активного горожанина" 11 локаций. Среди них:

Набережная Городского пруда;

Памятник Татищеву и де Геннину;

Дом Севастьянова;

Усадьба Расторгуевых-Харитоновых;

Стела Европа-Азия;

Храм-на-Крови;

Памятник воинам танкового корпуса;

Башня ТЦ "Высоцкий";

Водонапорная башня на Плотинке;

Зоопарк;

Здание администрации Екатеринбурга.

Принять участие в опросе может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте.

Напомним, что 300-летний юбилей Екатеринбург отмечает в текущем 2023 году.