18 Января 2023
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Общество В России Крым
Фото:Накануне.RU

Сбербанк начинает работу в Крыму

Первые офисы Сбербанка откроются в Крыму в первом полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе банка, пишет РИА Новости.

На территории республики уже установлены первые банкоматы. В течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове.

Ранее в Сбербанке объясняли отсутствие офисов в Крыму, который уже восемь лет находится в составе России, боязнью угодить по западные санкции.

В апреле прошлого года Сбербанк опроверг открытие своего офиса в Энергодаре (Васильевский район Запорожской области Украины).

Теги: себрбанк, крым



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