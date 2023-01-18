Сбербанк начинает работу в Крыму

Первые офисы Сбербанка откроются в Крыму в первом полугодии. Об этом сообщили в пресс-службе банка, пишет РИА Новости.

На территории республики уже установлены первые банкоматы. В течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове.

Ранее в Сбербанке объясняли отсутствие офисов в Крыму, который уже восемь лет находится в составе России, боязнью угодить по западные санкции.

В апреле прошлого года Сбербанк опроверг открытие своего офиса в Энергодаре (Васильевский район Запорожской области Украины).