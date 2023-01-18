18 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинской области СК проводит проверку из-за гибели двух человек в результате пожара в частном доме

В Челябинской области по факту гибели двух пенсионеров в результате пожара в частном доме проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью в поселке Новопокровка Варненского района. Горела кровля дома. Самостоятельно эвакуировалось пять человек. В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Теги: пожар, частный дом, СК, проверка,



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