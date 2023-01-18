В Челябинской области СК проводит проверку из-за гибели двух человек в результате пожара в частном доме

В Челябинской области по факту гибели двух пенсионеров в результате пожара в частном доме проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью в поселке Новопокровка Варненского района. Горела кровля дома. Самостоятельно эвакуировалось пять человек. В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела мужчины и женщины.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.