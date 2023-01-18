Лавров: "Война" стала самым трагичным словом 2022 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал самым трагичным словом 2022 года "войну".

"Слово "война" было самым трагичным. Наши действия, как сказал ранее президент России, были ответом на ту гибридную войну, которую против нас развязали", - заявил Лавров журналистам.

Он добавил, что слово, которое сейчас дает надежду, - это "победа". "Кто хочет услышать слово "переговоры", сами их не хотят и всячески затягивают эту войну, которую против нас развязали", - считает министр.