Лавров заявил о скором возобновлении прямого авиасообщения с Грузией

Глава МИДа России Сергей Лавров заявил о возможности скорого восстановления прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

"У нас никаких нет проблем с грузинским народом. Была история в 2008 году, связанная… опять же Запад сыграл свою роль. У Саакашвили поехали эмоции. Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивала свои отношения с Грузией. Мы играем там определенную роль", - сказал Лавров журналистам.

"Контакты между людьми у нас увеличиваются. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить и прямое авиасообщение. Мы видим, насколько Грузия испытывает давление Запада, который требует присоединиться к санкциям против России. И то, что небольшая страна имеет мужество сказать, что будет руководствоваться своими интересами, - это вызывает уважение", - добавил министр.