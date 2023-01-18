18 Января 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

Медведев назвал условия для переговоров России и Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что для переговоров России и Украины "нужны новые нормы международного права". Мнением Медведев поделился в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что два из семи принципов, содержащихся в Уставе ООН, по-разному понимаются Россией и враждебными ей странами. Речь идет о принципе самоопределения наций (в части бывших республик Донбасса и других бывших территорий Украины), а также о добросовестном исполнении международных обязательств (в части Минских соглашений).

"Опять вспоминают принципы международного права как основу для ведения переговоров. Универсальные принципы публичного права народов, безусловно, важны, но проблема всегда была в их толковании. Для новых переговоров необходимо не столько единообразное понимание принципов международного права, сколько согласие по двум правовым аспектам", - написал Медведев.

Первый аспект – признание (или, как минимум, молчаливое принятие) результатов самоопределения народа бывших территорий Украины, которые воплощены сегодня во внутреннем праве России – в её Конституции. Второй – выработка специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения, как это было, например, при подготовке Устава ООН в 1945 году.

"По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens", - полагает Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, переговоры



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