Welt: Болгария после начала спецоперации тайно поставляла оружие и горючее Украине

Болгария весной прошлого года тайно поставила Украине горючее и боеприпасы, в которых на тот момент Киев остро нуждался, говорится в расследовании Die Welt.

Уточняется, что болгарское правительство выдавало разрешение на экспорт, но не напрямую на Украину, а заграничным фирмам-посредникам.

По данным источников издания, в течение российской спецоперации были периоды, когда Болгария обеспечивала треть нужд украинской армии, а в апреле—августе страна передала Киеву до 40% от необходимого объема дизельного топлива.

Отметим, на днях Министерство обороны Болгарии и министерство иностранных дел страны опровергло распространенное в СМИ сообщение о поставке самолетов Су-25 на Украину через посредников.