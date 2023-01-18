18 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров заявил о планах "англо-саксов" строить военно-морские базы в Азовском море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о планах "англо-саксов" построить военно-морские базы в Азовском море. Это было до начала специальной военной операции. "Мы защищали свою безопасность", - заявил министр журналистам, говоря о начале СВО. Он добавил, что "унижение русских на Украине неприемлемо, они наши соотечественники".

Лавров в очередной раз заявил о предательстве Запада по отношению к России. Он считает, что в нулевых "Путин лично вложился в примирение Германии и России". В итоге же, по мнению Лаврова, "мы единственные добивались выполнения этих несчастных минских договоренностей, остальные поступили просто как шулеры в этой ситуации".

"Эта ***** когда-нибудь закончится, но как мы дальше будем жить [с Западом] – я не знаю", - сказал Лавров.

Теги: сергей лавров, военно-морские базы, украина, владимир путин



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