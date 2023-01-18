В Екатеринбурге начато строительство третьего квартала Nova Park на Широкой речке

"Атомстройкомплекс" продолжает квартальную застройку Широкой речки в Екатеринбурге. Там начато возведение третьего квартала ЖК Nova Park.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, уже построено два квартала, для которых характерна комфортная для восприятия базовая этажность до 10 этажей, а высотные доминанты расположены в глубине кварталов. Улицы сформированы застройкой, на первых этажах расположены магазины и предприятия сферы услуг. В закрытых зеленых дворах – обилие зелени, площадки для отдыха детей и взрослых.

Nova Park стал первым жилым комплексом компании "Атомстройкомплекс", где применены оригинальные фасадные решения – узорчатая кладка из силикатного кирпича. Цвет и рисунок фасада для каждого квартала выбран свой.

"Для фасада нового, третьего квартала, мы выбрали необычный черный кирпич в сочетании с серым и бежевым. Также на фасаде предусмотрено размещение оригинальной светящейся вывески с названием комплекса. Квартал состоит из четырех домов в 9-10 этажей и одного 27-этажного дома. На каждом лифте можно спуститься в подземный паркинг – он рассчитан на 150 машиномест. В комплексе представлены все самые востребованные планировочные решения – функциональные однокомнатные квартиры, семейные квартиры с кухней-гостиной и спальнями, а также варианты нишевого спроса – квартиры с террасами и вторым светом",- рассказала директор по проектированию "Атомстройкомплекса" Екатерина Спирина.

По стандарту компании в Nova Park реализованы решения, обеспечивающие эффективную вентиляцию, звукоизоляцию и водоподготовку. У покупателей есть возможность выбрать улучшенную отделку, а также заказать у застройщика установку кухонного гарнитура с встроенной бытовой техникой и шкафа-купе. Стоимость квартир начинается от 2,75 млн рублей.

Стоит отметить, что Nova Park получил престижную премию Urban Awards в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в УрФО". Те же принципы комфорта застройщик продолжит реализовывать и в третьем квартале проекта.