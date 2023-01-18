Встречу глав ЦРУ и СВР инициировал Байден и одобрил Путин – Лавров

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о перспективах переговоров по Украине между Россией и Западом в 2023 году и возможности остановки силовой активной фазы конфликта в этом году.

"Президент сказал, что у СВО есть цели, которые не выдуманы, не взяты с потолка, а определяются коренными, законными интересами РФ. На Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть инфраструктуры, угрожающей безопасности РФ", - заявил Лавров на пресс-конференции.

Он назвал инициативы Зеленского "несуразными". "О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", - добавил министр.

"Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить, рассмотреть и определиться. Но пока их нет. Слышим заклинания "ни слова об Украине без Украины". Это все чепуха. На самом деле решает Запад, и решает он без Украины", - отметил Лавров, добавив, что Россия не видит смысла говорить с Западом только по Украине.

"Была встреча глав ЦРУ и СВР. Ее предложил Байден, президент Путин согласился. Каких-либо откровений не прозвучало на этих переговорах. Запад в принципе не говорит ничего, чтобы выходило за рамки публичных выступлений", - рассказал министр.

"Нам нет нужды какие-то инициативы проявлять на направлениях, которые Запад сам закрыл. Например, закрыл по Совету Европы", - заключил Лавров.