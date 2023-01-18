Под Липецком ликвидировали военного, сбежавшего из воинской части с оружием

В Липецкой области ликвидирован военнослужащий, самовольно покинувший часть с оружием. Об этом сообщили местные власти.

"Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет", - сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Дезертир застрелен при задержании в селе Новоуглянка на территории своего дома, уточняет Baza. По данным телеграм-канала, пока сотрудники полиции не могут подойти к погибшему - на место вызваны саперы.

Ранее сообщалось, что в Воронежской и Липецкой областях разыскивают военного, сбежавшего с оружием из части из зоны СВО. Отмечалось, что при себе у беглеца может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат.