18 Января 2023
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Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

Под Липецком ликвидировали военного, сбежавшего из воинской части с оружием

В Липецкой области ликвидирован военнослужащий, самовольно покинувший часть с оружием. Об этом сообщили местные власти.

"Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет", - сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Дезертир застрелен при задержании в селе Новоуглянка на территории своего дома, уточняет Baza. По данным телеграм-канала, пока сотрудники полиции не могут подойти к погибшему - на место вызваны саперы.

Ранее сообщалось, что в Воронежской и Липецкой областях разыскивают военного, сбежавшего с оружием из части из зоны СВО. Отмечалось, что при себе у беглеца может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат.

Теги: военный, дезертир, липецкая область



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.01.2023 09:40 Мск Baza: Из зоны СВО сбежал солдат с автоматом, патронами к нему и гранатами


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