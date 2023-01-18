18 Января 2023
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Образование В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Депутат, раскритиковавшая семейное образование, признала проблему школ

Депутат Госдумы Ирина Филатова, которая на днях резко высказалась о родителях, выбирающих для своих детей получение образования в форме семейного образования (СО), признала, что во многом в популярности СО виновата сама школа со своими проблемами.

Перед этим она обвинила родителей "семейников" в экспериментах над своими детьми, за что получила сотни отрицательных родительских комментариев. Однако позже она удалила свои посты на эту тему, опубликовав новый - примирительный.

"Проблема действительно животрепещущая. Очевидно, что распространение семейного обучения прямо пропорционально проблемам в наших школах, а в выборе формы образования всегда нужно ориентироваться на благо ребенка: одному проще обучаться дома с родителями, другому – посещать учебное заведение. Дети - самое дорогое, что у нас есть. Нельзя торопиться с поспешными выводами, ошибочными решениями, поэтому крайне важно глубокое обсуждение со всеми неравнодушными родителями, экспертами и учителями", - подчеркнула Филатова.

Общественная активистка Александра Машкова-Благих, которая вступила в резкую заочную полемику с Филатовой, сообщила, что лично поговорила с нею. И обе пришли к выводу, что есть мифы и установки, но они разрешаются консультированием со специалистами.

"Расстались тепло и нежно, страстно обругав Минпрос и Минздрав. Всегда бы так!" - написала она.

Семейное образование в России разрешено действующим законодательством с 1992 года. Для выбора этой формы не требуется никаких дополнительных условий, и перевести на нее ребенка родители могут в любой день. Точной статистики "семейников" в России нет, но, по сообщениям экспертов, таких детей в стране около 100 тыс. Примерно эту же цифру привела депутат Госдумы Яна Лантратова. Сторонники СО заявляют о том, что популярность этой формы резко выросла в условиях дистанта, а успеваемость таких детей выше. Однако после ухода ребенка из школы требуется некоторое время на то, чтобы настроиться на другой способ обучения. Однако он подходит не всем, а тем, кому могут уделять внимание родители или кто сам имеет интерес к учебе.

Теги: образование, школа



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