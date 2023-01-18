18 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума отложила расширение "закона Димы Яковлева" на все недружественные государства

Госдума минимум на две недели перенесла рассмотрение в первом чтении законопроекта о распространении "закона Димы Яковлева" на все недружественные государства.

Рассмотрение документа уже стояло в плане работы Госдумы на 24 января, но Минпросвещения попросило две дополнительных недели на выработку единой, согласованной позиции правительства по этому вопросу. В итоге комитет ГД по делам семьи, детей и женщин согласился перенести рассмотрение.

Замминистра просвещения Андрей Корнеев сообщил, что принятие законопроекта потребует денонсации минимум трех международных договоров об усыновлении – с Францией, Италией и Испанией, которые предусматривают возможность отслеживать судьбу детей в другой стране после усыновления. Если договоры будут денонсированы, то и возможность интересоваться судьбой детей пропадет.

Глава комитета Нина Останина заявила, что недружественные страны и так не спешат отчитываться перед российскими органами опеки о судьбах усыновленных детей, тем не менее, в Минпросвещения считают существенной потерю возможности на законных основаниях требовать отчет от других государств по поводу российских детей.

Также принятие закона может создать ситуацию, когда детей из России не смогут усыновить родственники, проживающие за границей, сообщила глава департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. На это Останина спросила, а нужно ли вообще усыновление родственниками, если те занимают антироссийскую позицию.

В Минпросвещения сообщили, что усыновление иностранцами в России и так фактически сошло на нет, в 2022 году не было выдано ни одного согласия органов опеки на знакомство иностранных граждан с российскими сиротами. При этом вопрос контроля за уже усыновленными детьми остается острым, за границей десятки тысяч усыновленных в России детей.

Теги: закон димы яковлева, госдума, первое чтение, нина останина, усыновление, минпросвещения



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