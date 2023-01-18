18 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга похитил 300 тысяч из ломбарда, в котором работал

В Екатеринбурге задержали сотрудника ломбарда, который похитил деньги у своего работодателя.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию поступило заявление от представителя ломбарда из Железнодорожного района о том, что при инвентаризации выявлена существенная недостача. По подозрению силовики задержали 35-летнего мужчину, который работал в данном заведении кассиром.

Как выяснили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, предприимчивый работник иногда просто забирал деньги из кассы. В других случаях он реализовывал ценности, принятые им в качестве залога, "забывая" внести выручку в кассу. Как он планировал скрыть недостачу в дальнейшем, подозреваемый пояснить сыщикам не смог.

Всего таким способом им было похищено более 300 тысяч рублей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение с использованием служебного положения". Фигуранту грозит до шести лет колонии. До решения суда он побудет на подписке о невыезде.

Теги: ломбард, присвоение, полиция, дело



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