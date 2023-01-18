Во время крушения вертолета в Броварах погибли дети и верхушка украинского МВД

На борту упавшего в Броварах Киевской области вертолета были министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, они погибли.

По данным Нацполиции Украины, всего в результате падения вертолета рядом с детсадом в Броварах погибли 16 человек, из них двое детей. Девять погибших находились на борту машины, среди них — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель.

Mash пишет, что упавший вертолет стоял на учете МВД Украины. Вероятно, это модель Eurocopter EC225 Super Puma производства французской компании Airbus.

В МВД Украины среди возможных причин крушения вертолета в Броварах назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

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