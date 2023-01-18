Издательство "Новая газета" оштрафовали на 500 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Басманный суд Москвы оштрафовал издательский дом "Новая газета" на 500 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ).

Обвинение вынесено по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").

Поводом для привлечения к административной ответственности стал материал "Каков поп!", опубликованный в журнале "Новая рассказ-газета", сообщает ТАСС. В нем говорится о священнике Андрее Ткачеве, который выступил в поддержку спецоперации российской армии на Украине. Он до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата, а позже перебрался в Россию.

Ранее Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у "Новой газеты" лицензию электронного СМИ. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки того, что они являются иностранными агентами. В ноябре прошлого года Роскомнадзор заблокировал сайт "Новой газеты" – он попал в реестр ресурсов, доступ к которым ограничивается.