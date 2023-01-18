Восемь больниц Прикамья получали во время пандемии не медицинский кислород, а технический

В Пермском крае восемь государственных больниц в Перми, Березниках, Соликамске, Краснокамске и Чусовом признаны потерпевшими по уголовному делу в отношении 50-летних бизнесменов Олега Шашмурина и Сергея Фукалова.

По данным РБК-Пермь, их обвиняют в сбыте фальсифицированных лекарственных средств и мошенничестве в особо крупном размере. Во время пандемии COVID-19 они под видом медицинского кислорода поставили в лечебные учреждения 70,1 тонны технического кислорода, получив оплату в 3,7 млн руб.

По версии следствия, криминал допущен с 16 июля по 15 октября 2021 года при исполнении госконтрактов с больницами. Жидкий технический кислород был закуплен в "Метафракс Кемикалс" (Губаха) и "Электротяжмаш-Привод" (Лысьва). Шамшурин и Фукалов сообщили в лечебные учреждения ложные сведения, указав производителем "КриоГаз" (Пермь) и представив копии аналитических паспортов на жидкий медицинский кислород. В больницы отгружено 70 156 кг продукции, не включенной в Госреестр лекарственных средств РФ.

"Ущерб от покупки воздуха оценен в сумму более 3,7 млн руб. Шашмурин занимался общим руководством, контролировал доставку, распределение и хранение технического кислорода в цистернах. При дефиците медицинского кислорода, крайне необходимого для спасения больных COVID-19, Фукалов заключал госконтракты", - сообщает издание.

Обвиняемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы со штрафом от 1 до 3 млн руб. и до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.



По словам защиты, обвиняемые возместили причиненный ущерб. Это было сказано в Пермском краевом суде, где 17 января 2023 года слушалась апелляционная жалоба адвоката Ларисы Алферовой. Действуя в интересах Шашмурина, она попросила отменить постановление Свердловского районного суда Перми от 25 ноября 2022 гола о передаче уголовного дела по подсудности в Ленинский районный суд Перми.

Напомним, в 2020-2021 годах регионы сталкивались с дефицитом медицинского кислорода. Минпромторг РФ даже просил российские металлургические компании снизить потребление технического кислорода, чтобы производители медицинского газа могли увеличить мощности.