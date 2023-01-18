"Тоже вся в грязи и подхрюкивает". Свердловский фермер назовет именем Монеточки свиноматку

После националистических лозунгов, которые певица Монеточка скандировала на недавнем выступлении, свердловский фермер решил назвать именем артистки свиноматку. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, действия уроженки Екатеринбурга - это "печальное зрелище", за которым следует народное презрение.

"Утром общался со знакомым фермером из Свердловской области, человек немолодой, но прогрессивный. Тоже разочарован поведением бывшей уралочки. Дословно: "Я, - говорит, - сейчас у себя на комплексе свиноматку Монеточкой назову. Имя в самый раз: тоже вся в грязи, постоянно подхрюкивает своим поросям", - написал депутат.

По его словам артистка "стремительно подешевела в угоду политической конъюнктуре" и "слила репутацию, наплевав на родину", несмотря на то, что была перспективным музыкантом. При этом, считает Иванов, наказывать певицу ни к чему - главным наказанием станет реакция аудитории.

"Надо ли ее наказывать? Конфисковывать имущество, лишать гражданства и так далее? Полагаю, что нет. Самое страшное, что с ней может произойти, уже происходит – народное презрение. В общем, стала "монеточка" даже не копеечкой, а ломаным грошом. Жаль", - добавил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева также высказалась по поводу действий певицы, назвав Монеточку - предателем.

Напомним, недавно в Литве прошел концерт Елизаветы Гырдымовой, более известной как "Монеточка". Девушка с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон "Слава...", на что ее фанаты ответили "...Украине". Это является нацистским лозунгом запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов".