В Магнитогорске осудили местного жителя, ударившего ножом пассажира маршрутки

В Магнитогорске 36-летнего местного жителя приговорили к 6,5 годам в колонии особого режима за причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру маршрутки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2022 года пьяный мужчина в маршрутке беспричинно ранил ножом пассажира. Он встал сзади потерпевшего, сидящего на переднем пассажирском сидении возле водителя, обхватил рукой и нанес удар ножом в шею. После этого он вышел из маршрутки, открыл переднюю дверь и ударил пассажира ножом в живот. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

По решению суда с обвиняемого в пользу потерпевшего взыскано 200 тыс. рублей.