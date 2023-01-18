18 Января 2023
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Происшествия Украина
Фото: Telegram-канал &quot;Труха&quot;

В результате падения вертолета в Броварах есть погибшие

Полиция Киевской области сообщила, что в результате падения военного вертолета в Броварах есть погибшие. Кроме того, по данным ведомства, пять человек пострадали, пишет РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло вблизи жилых домов и детского сада. Предварительно, среди детей жертв нет. Сотрудников и воспитанников детсада эвакуировали.

Mash пишет, что упавший вертолет стоял на учете МВД Украины. Вероятно, это модель Eurocopter EC225 Super Puma производства французской компании Airbus.

В СМИ называются две версии падения. Первая — вертолет шел на низкой высоте из-за тумана и пилот не справился с управлением. Вторая — его сбила украинская система ПВО.

Теги: вертолет, бровары, детский сад



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