В результате падения вертолета в Броварах есть погибшие

Полиция Киевской области сообщила, что в результате падения военного вертолета в Броварах есть погибшие. Кроме того, по данным ведомства, пять человек пострадали, пишет РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло вблизи жилых домов и детского сада. Предварительно, среди детей жертв нет. Сотрудников и воспитанников детсада эвакуировали.

Mash пишет, что упавший вертолет стоял на учете МВД Украины. Вероятно, это модель Eurocopter EC225 Super Puma производства французской компании Airbus.

В СМИ называются две версии падения. Первая — вертолет шел на низкой высоте из-за тумана и пилот не справился с управлением. Вторая — его сбила украинская система ПВО.