18 Января 2023
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Киссинджер призвал включить Украину в НАТО

Украину нужно включить в НАТО, ее нейтральный статус больше не актуален. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он сказал, что изменил свое мнение. Еще в прошлом году Киссинджер говорил, что Украина должна пожертвовать территориями и оставаться нейтральной. Сейчас же он призвал помогать Киеву оружием, так как уже идет то, чего он ранее опасался.

Заявление Киссинджера может свидетельствовать о важном сдвиге в планах некоторых сил в США. При этом он призвал дать России возможность вернуться в "международную систему" в случае мирного соглашения с украинским режимом. Будто бы это побудит Россию переосмыслить свое историческое положение. Но не стоит вести войну против существования России как таковой из-за наличия у нее ядерного оружия.

"Вот почему я выступаю за диалог с Россией, пока продолжается военный конфликт, за прекращение боевых действий", - сказал Киссинджер.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверлом заявил, что они будут поддерживать Киев так, чтобы "добиться успеха на поле боя".
 

Теги: Украина, НАТО, Генри Киссинджер



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