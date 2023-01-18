18 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый уровень мошенничества. Пенсионерка из Екатеринбурга отдала злоумышленникам кредитные деньги и квартиру

Мошенники перешли на новый уровень. В этот раз пенсионерку из Екатеринбурга вынудили не только оформить кредиты, но и продать собственную квартиру. Общий ущерб оценивается в 2,5 млн рублей.

Все началось в декабре, когда 67-летней жительнице уральской столицы позвонили лжесиловики, предупредив о несанкционированных попытках оформить на нее кредит. После этого пенсионерку перевели на "специалиста технического отдела", который убедил ее оформить "зеркальные" займы и перевести их на "безопасные" счета, которые, естественно, ей укажут.

Несколько дней пожилая женщина находилась в неведении, пока ей на телефон не пришло уведомление о том, что ее квартира выставлена на продажу. Злоумышленники рассказали потерпевшей, что той необходимо самой оформить сделку купли-продажи, чтобы потом вернуть квартиру в собственность и сберечь ее от мошенников. После согласия, к ней приехал "риелтор" с договором, который был тут же подписан. Информация о продаже квартиры сразу появилась на одной из онлайн-площадок, а "риелтор" вместе с потерпевшей оформили в МФЦ сделку. Получив на руки 1,9 млн рублей, пенсионерку сразу убедили внести наличные через банкомат, расположенный на ул. 8 Марта. Для этого ей даже вызвали такси.

Только после всего произошедшего женщина поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию. 1,9 млн она потеряла от продажи квартиры, еще 600 тыс. рублей - кредитные средства.

"В данном случае потерпевшая ранее слышала о подобных схемах обмана из средств массовой информации, знакомых и родственников, однако, как отмечает сама пострадавшая, на нее было оказано психологическое давление путем угрозы потери денег. К примеру, подставные правоохранители подтверждают "правомерность" действий лжеспециалистов, предлагающих перевести деньги клиента на так называемые "безопасные" счета или специальные "защищенные" ячейки", рассказали Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.

Теги: мошенничество, квартира, пенсионер



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