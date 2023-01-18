Военного, уехавшего из воинской части в ЛНР домой, осудили на 2,5 года условно
Абаканский гарнизонный военный суд приговорил рядового Белека Ооржака к 2,5 года лишения свободы условно за самовольное оставление места службы в ЛНР. Об этом сообщается в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.
Также Ооржаку назначили двухлетний испытательный срок.
24 июня прошлого года рядовой покинул полевой лагерь воинской части и поехал домой. 10 октября мужчина сам пришел в военную комендатуру.
Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по контракту к 5 годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы.