18 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: rabotnikitv.com

Военного, уехавшего из воинской части в ЛНР домой, осудили на 2,5 года условно

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил рядового Белека Ооржака к 2,5 года лишения свободы условно за самовольное оставление места службы в ЛНР. Об этом сообщается в телеграм-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

Также Ооржаку назначили двухлетний испытательный срок.

24 июня прошлого года рядовой покинул полевой лагерь воинской части и поехал домой. 10 октября мужчина сам пришел в военную комендатуру.

Ранее Челябинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по контракту к 5 годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы.

Теги: военный, лнр, оставление места службы



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