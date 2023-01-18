18 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале создали интерактивную карту безопасных купелей

В преддверии Крещения для жителей Свердловской области создали интерактивную карту безопасных купелей.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, всего на Среднем Урале будет официально открыто более 80 купелей. Специальную карту безопасных и освященных прорубей создали специалисты из Центра управления регионом. Все эти купели проверены МЧС, специалистами государственной инспекции по маломерным судам и санитарными врачами.

Последние, проведя исследования проб, не рекомендуют окунаться в купели, где вода не соответствуют нормам. Это проруби в районе городского пляжа на Колонгинском водохранилище в Североуральске, в районе лодочной станции на Краснотурьинском водохранилище и в 10 метрах от восточного берега Шестого озера в Волчанске. Также сомнения специалистов вызывают купели в районе храма иконы Божией Матери "Живоносный Источник" на реке Актай в Верхотурье, на Малоистокском пруду по адресу улица Трактовая, 15 и у плотины на реке Каменка по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском.

Изучить карту безопасных купелей можно по этой ссылке.

Напомним, ранее в МЧС заявили, что резкое потепление на Урале не привело к таянию льда на крещенских купелях.

Теги: купели, карта, Средний Урал, Крещение



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